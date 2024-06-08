ちゃっくん ぽっぷ Chackn Pop MSX

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商品詳細
ちゃっくんぽっぷChacknPopMSX本体が無いため動作未確認です。その為ジャンクと思っていただければと思います。ソフトに細かな傷があります。気にならない方のみお願いいたします。※クッション梱包材使用予定↓↓↓他にもゲーム等出品しております#なるせのゲーム部屋#なるせの激レアお宝倉庫
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