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ちゃっくん ぽっぷ Chackn Pop MSX
商品番号 F26963026602
商品名

ちゃっくん ぽっぷ Chackn Pop MSX
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちゃっくんぽっぷChacknPopMSX本体が無いため動作未確認です。その為ジャンクと思っていただければと思います。ソフトに細かな傷があります。気にならない方のみお願いいたします。※クッション梱包材使用予定↓↓↓他にもゲーム等出品しております#なるせのゲーム部屋#なるせの激レアお宝倉庫
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