M3770●江戸明治和本等＞遠江風土歌（書袋付）田中正幅 往来物

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●江戸明治和本●遠江風土歌（書袋付）田中正幅往来物【判型】半紙本1冊。縦227粍。【作者】田中正幅作。内田不賢書。桐陰・小崋・清友画。【年代等】明治6年刊。［岡崎］立志社同盟（近藤巴太郎ほか）板。【備考】分類「往来物」。『遠江風土歌』は、遠江国（静岡県西半郡）の地理を七五調・美文体で記した往来。「此国を遠つ淡海と名つけしは、むかし浜名の湖（うみ）ありて、都を遠く離るれは、よりて号（なず）けしものとなん、北の境は信濃なる…」と書き始め、まず、遠江国の国号の由来、地理的位置、地勢、行政区画、気候・風土、山・川や地勢、郵便・電信の普及状況などの概要に触れ、以下、浜松県下各地の地理・行政・法令・諸施設・産業・寺社・名所・名物・人民・風俗などのあらましを紹介する。本文を大字・五行・付訓で記す。巻頭に「遠江略図」（色刷り地図）、本文中に「浜名湖図」「井伊谷宮図」「浜松小学校図」の色刷り挿絵を掲げる。なお、本書は旧浜松県岡崎・立志社同盟（三者）によって出版されたものである。★原装・題簽付・美本・書袋付。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。