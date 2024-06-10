日活100周年記念 石原裕次郎 映画傑作選

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日活100周年記念石原裕次郎映画傑作選DVD BOOK①②③・写真資料集1冊・POPUP BOOK1冊。①ディスク１狂った果実。２俺は待ってるぜ。３嵐を呼ぶ男。４夜の牙。②ディスク５錆びたナイフ。６赤い波止場。７紅の翼８あいつと私。③ディスク９銀座の恋の物語。１０若い人。１１赤いハンカチ。１２夜霧よ今日も有難う。段ボールの外箱に汚れ等有りますが函ケース・写真集・ディスク共に状態は良いです。古い商品のため、段ボールの外箱に傷など有りますが中の函ケース・写真集・ディスク共に状態は良く問題はございません。