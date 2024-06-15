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Nintendo Switch ネオンレッド　バッテリー強化型
商品番号 U57374592285
商品名

Nintendo Switch ネオンレッド　バッテリー強化型
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ゼルダシリーズをプレイしたさに購入したのですが、プレイする時間が取れないので出品いたします。購入してから数回プレイした程度ですので状態は良好です。素人目に検品して目立つ傷は確認されませんでしたが、中古品ではありますので完全な新品をお求めの方は購入をお控えください。switch用に購入したコントローラーも出品しているので、同時購入される場合はお値引きします。ブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体のみパッケージ種類：通常版色：レッド系ブルー系NintendoSwitchJoy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッドHAD-S-KABAA新モデル#switch#任天堂　#ニンテンドー
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