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プレイステーション3 本体　ジャンク
商品番号 A79794410577
商品名

プレイステーション3 本体　ジャンク
ブランド名 Avital
特別価格 税込 8,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション3本体のみのジャンクになります動作確認をしてないためジャンク品ですのでそれでも良ければぜひご検討よろしくお願いします何かあればコメントまでお願いします
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