聖闘士星矢　PRECIOUS ARTWORKS fromギャラクシーカードバトル

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【商品紹介】聖闘士星矢30周年記念展にて発売された、東映アニメーションがかつて繰り出した美麗な描き下ろしイラストによるアプリゲーム『ギャラクシーカードバトル』の傑作集です。即購入可【仕様】A4変形本/200頁/オールフルカラーどのイラストも細部まで美しく、収載されている作品によっては現在も新たに出ている聖闘士星矢のグッズに使用されることもあるほどです。【保管環境】ペットは飼育しておらず、喫煙も一切しておりません。収納していた本棚は基本暗所下です。【発送時の梱包】基本的に梱包は防水、防塵を意識致しております。その上で、当商品はA4変形本でもあるので角の折れや傷が付く可能性を考慮して一回り大きい厚さ15cm程のA3段ボールに緩衝材をお詰めしてお送りします。【関連タグ】#聖闘士星矢#暗黒聖闘士#青銅聖闘士#白銀聖闘士#黄金聖闘士#神闘士#海闘士#冥闘士#黄金十二宮編#アスガルド編#海皇ポセイドン編#冥王ハーデス編