シュミレーションRPGの原点! ほぼ未使用 美品 完品 ファイアーエンブレム

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商品詳細
人気シミュレーションRPG『ファイアーエムブレム』シリーズの記念すべき第1作目!多数のフォロワー作品、続編、リメイクを生み出す程の流れを作り出した作品。商品の状態ですが、箱に経年による擦れ等がありますが、耳も欠損なく全体的に良い状態で保管されていたものです。取説書にわずかに折れが見られましたが、個人的には、ほぼ未使用に近い状態かと思います。 #ファミコンカセット#ファミコンソフト#レトロゲーム
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