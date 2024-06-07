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平子雄一 サイン入り画集 GIFT YUICHI HIRAKO ドローイング
商品番号 V33914531938
商品名

平子雄一 サイン入り画集 GIFT YUICHI HIRAKO ドローイング
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平子雄一さんの個展　GIFTの展示作品を中心に紹介した作品集になります。直筆サイン、ドローイング入りです。1度めくった程度の状態です。目視では目立った汚れや折り線は見られません。美術品のため、すり替え防止の観点から返品はお受けできません。ご了承の上、ご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/tenet653063.html
http://narcologia.ru/goods/encourage690872.html
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