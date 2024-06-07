平子雄一 サイン入り画集 GIFT YUICHI HIRAKO ドローイング ...

平子雄一さんの個展 GIFTの展示作品を中心に紹介した作品集になります。直筆サイン、ドローイング入りです。1度めくった程度の状態です。目視では目立った汚れや折り線は見られません。美術品のため、すり替え防止の観点から返品はお受けできません。ご了承の上、ご購入をお願いいたします。



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平子雄一初の作品集『GIFT HIRAKO YUICHI』が一般発売 – KOTARO NUKAGA



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平子雄一 初作品集『GIFT YUICHI HIRAKO』



平子 雄一の個展「GIFT」を2021年1月23日(土)から開催！新作絵画・彫刻 ...



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