StrayKids スキズ ヒョンジン DFESTA トレカ ポストカード

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#수아skzストラップ+トレカの組み合わせで持ち出し経験あり(2度)フォトブックは1度パラッと見た程度、ストラップのシールやポストカード、ファイルは未開封ですこちら全て韓国で開催されたDFESTAでの購入品になります◎性質上細かなスレはご容赦ください◎あくまでも素人管理です、完璧を求めている方は購入をお控えください《包装》そのまま封筒に入れ発送(トレカは硬質ケース入り)⭕即購入(プロフィール必読)質問等ございましたらコメントまでお願いします((検索用))StrayKidsスキズトレカポラロイドバンチャンリノチャンビンヒョンジンハンジソンフィリックススンミンアイエン