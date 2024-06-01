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BTS Butter 公式 ラキドロ ジミン コンプ セット
商品番号 L90509777443
商品名

BTS Butter 公式 ラキドロ ジミン コンプ セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます¨̮♡︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈BTSButterラキドロJIMIN3枚セット①ラキドロLuckydrawパワステ1枚②ラキドロLuckydrawm2u1枚③ラキドロLuckydrawサウンドウェブ1枚※CDは付きません。“上記ラキドロ3枚のみ”┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈メンバー確認後、ラキドロはトレカスリーブに入れ保管してあります。未使用品ですが初期傷等気になる方、その他細かく気になさる方は購入をご遠慮ください。掲載写真ご確認の上ご理解ある方のみご購入ください。※明度は光加減により異なります。✴︎硬質ケース梱包(防水対策)✴︎ご購入前にプロフィールの注意事項も必ずご確認をください。✴︎バラ売り不可✴︎値下げ交渉不可✴︎即購入可能⚠️トラブル防止の為コンビニ/ATM支払いの方は購入時より48時間以内のお支払いでお願い致します。⚠️ご連絡無く支払い期限を過ぎた場合、取引キャンセル及びブロックとなります。⚠️すり替え防止の為返品返金キャンセルはできません。⚠️自宅保管、素人保管のため、完全美品をお求めの方はご遠慮ください。————————————————————————————————BTS　Butter　防弾少年団　バンタン　2形態　Cream　Peaches　ナムジュン　RM　ジン　JIN　　ソクジン　suga　ユンギ　ホビ　ホソク　j-hope　ジミン　テヒョン　テテ　V　ジョングク　グク　トレカ　ラキドロ　m2u　Powerstation　パワステ　Soundwaveサウンドウェーブ　Luckydraw　BTSトレカ　BTSラキドロ　コンプ　コンプリート
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http://narcologia.ru/goods/conception968157.html
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