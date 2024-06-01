BTS Butter 公式 ラキドロ ジミン コンプ セット

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ご覧くださりありがとうございます¨̮♡︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈BTSButterラキドロJIMIN3枚セット①ラキドロLuckydrawパワステ1枚②ラキドロLuckydrawm2u1枚③ラキドロLuckydrawサウンドウェブ1枚※CDは付きません。“上記ラキドロ3枚のみ”┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈メンバー確認後、ラキドロはトレカスリーブに入れ保管してあります。未使用品ですが初期傷等気になる方、その他細かく気になさる方は購入をご遠慮ください。掲載写真ご確認の上ご理解ある方のみご購入ください。※明度は光加減により異なります。✴︎硬質ケース梱包(防水対策)✴︎ご購入前にプロフィールの注意事項も必ずご確認をください。✴︎バラ売り不可✴︎値下げ交渉不可✴︎即購入可能⚠️トラブル防止の為コンビニ/ATM支払いの方は購入時より48時間以内のお支払いでお願い致します。⚠️ご連絡無く支払い期限を過ぎた場合、取引キャンセル及びブロックとなります。⚠️すり替え防止の為返品返金キャンセルはできません。⚠️自宅保管、素人保管のため、完全美品をお求めの方はご遠慮ください。————————————————————————————————BTS Butter 防弾少年団 バンタン 2形態 Cream Peaches ナムジュン RM ジン JIN ソクジン suga ユンギ ホビ ホソク j-hope ジミン テヒョン テテ V ジョングク グク トレカ ラキドロ m2u Powerstation パワステ Soundwaveサウンドウェーブ Luckydraw BTSトレカ BTSラキドロ コンプ コンプリート