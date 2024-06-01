PSYCHO-PASS2 サイコパス 全巻セット★橋野サル マッグガーデン

PSYCHO-PASS2サイコパス1～5巻全巻セット橋野サル●セット内容PSYCHO-PASS2 1～5巻全巻初版・帯付きアニメイト特典ポストカード（裏面コミック）2種類●商品状態について本の一部に少しシミがあります（画像8・9枚目）特典ポストカードは画像6・7枚目になります。若干の使用感がありますが、本の中に書き込みや折れ・汚れ等はなく全体的にきれいです。●発送について簡易除菌・クリーニングし、OPP袋で防水包装のうえ48時間以内に匿名配送で発送します。●購入について即購入OKです！交渉中やコメント途中でも即購入された方にお譲りしますのでご了承ください。※プロフもあわせてご覧いただけますと幸いです(*^-^*)気になる点やご質問がある場合はお気軽にどうぞ♪日中は仕事のため、コメント等のお返事にお時間をいただく場合があります。ほかにも読み終わった本を出品しています✨#タカセ_本の断捨離BLADEコミックスブレイドコミックスマッグガーデンサイコパス制作委員会



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