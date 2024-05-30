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日商簿記1級　合格テキスト＆トレーニング一式| TAC | 工業簿記、商業簿記
商品番号 Y43272637135
商品名

日商簿記1級　合格テキスト＆トレーニング一式| TAC | 工業簿記、商業簿記
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一冊ニ冊くらい、一部気にならない程度のメモを取りましたが、使用には全く問題ありません。TAC出版簿記検定講座「よくわかる簿記シリーズ合格テキスト日商簿記1級商業簿記・会計学Ver.17.0」「よくわかる簿記シリーズ合格トレーニング日商簿記1級商業簿記・会計学Ver.17.0「よくわかる簿記シリーズ合格テキスト日商簿記1級工業簿記・原価計算Ver.7.0」「よくわかる簿記シリーズ合格トレーニング日商簿記1級工業簿記・原価計算Ver.7.0
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