83008 PS3 ワンピース　海賊無双　GOLD EDITION

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商品詳細
PS3ワンピース GOLDEDITION初期化済み簡易清掃済みCECH-3000B写真の物が全てになります元箱付きコントローラー付きソフトは入っておりません本体セットのみになります細部にこだわる方はお控えください
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