SONY PlayStation5 PS5 CFI-1000A01 プレステ5

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SONYPlayStation5PS5本体CFI-1000A01プレイステーション5管理番号:10015235※他でも掲載しており、そちらの状況によっては、出品を急遽取り消す場合がございます。【商品】・本体・コントローラー・元箱(内箱あり)・説明書・タイプCコード・HDMIコード・電源コード・縦置きスタンド・スタンドのネジ(縦置きスタンド内に収納済)トップ画像にあるものが全てです。2021年5月1日に新品購入。【状態説明】動作確認済。初期化済。簡易清掃済。禁煙、ペットは飼っておりません。本体は小キズ等ございますが、おおむね綺麗な状態です。詳細な状態は写真にてご確認ください。性能等は公式サイト等でお調べ頂くことをおすすめ致します。その他不明な点は画像・メーカーHPより御確認・御判断を御願い致します。箱がないものは別の箱で発送もしくはプチプチで厳重丁寧に巻いて発送致します。外箱があるものでもそのままプチプチ巻きにさせて頂く事がございます。また、外箱は痛み等はございます。自宅保管、中古品ですのでご理解頂ける方でお願い致します。