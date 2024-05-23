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Kalafinaライブグッズ 会場限定 2016 12/23 羽 キーホルダー
商品番号 R66892945673
商品名

Kalafinaライブグッズ 会場限定 2016 12/23 羽 キーホルダー
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,358 円
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商品詳細

Kalafinaライブグッズ会場限定201612/23羽キーホルダーBunkamuraオーチャードホールピンク色未開封のまま暗所保管していました。素人目線と素人保管であり、メッキだと思いますし、内部の重なっている部分の状態は分かりかねます。\"KalafinawithStrings\"ChristmasPremiumLIVETOUR2016Kalafina(Wakana,Keiko,Hikaru)
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INFORMATION | Kalafina Official Website
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