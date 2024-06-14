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商品詳細
「動物病理カラーアトラス」日本獣医病理学専門家協会定価:￥17000#日本獣医病理学専門家協会#本#産業／農業・林業裁断済み。状態は良好です。中古ですので、新品とは異なりますが十分に使用できると思います。
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