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土田よしこ つる姫じゃ～っ! セット
商品番号 L30666274285
商品名

土田よしこ つる姫じゃ～っ! セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少女漫画の10冊セットです。10巻だけ抜けてますが、初期のものなので今はもう買えない希少なものだと思います！自宅保管なことをご了承ください。#土田よしこ#土田_よしこ#本#芸術／絵画・彫刻#少女漫画#つる姫じゃ〜っ！#昭和#漫画
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