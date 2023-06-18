【サイン・識語入】長倉洋海 写真集「獅子よ瞑れ - アフガン1980‐2002」

長倉洋海写真集「獅子よ瞑れ-アフガン1980‐2002」2002年初版河出書房新社【サイン・識語入り】◆◆詳細◆◆アメリカ同時多発テロの２日前、アフガン・ゲリラの伝説的指導者、マスードが暗殺された。19年間にわたって彼に密着した写真家・長倉洋海が、万感の想いを込めて送る決定版写真集。◆◆仕様◆◆戦争写真世界史写真集ドキュメンタリー大型布装ハードカバー30.5x23cm224ページ◆◆状態◆◆カバーに薄スレ・薄ヤケ書籍本体、ページ端に僅かに薄ヤケ#本#長倉洋海#アフガニスタン#マスード#報道写真



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