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ORT オックスフォードリーディングツリー 150冊(DD含)
商品番号 Y57580386315
商品名

ORT オックスフォードリーディングツリー 150冊(DD含)
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5月にメルカリで新品で購入しましたが、子供がORTを気に入りフルセットで購入しましたのでこちらを出品します。・ORT1-2DD含　150冊・ステージ1:84冊・ステージ2:48冊・DD:18冊・ワークブック:3冊(回答なし)・ワードレスストーリー24冊の英文・絵辞書・おまけ絵本3冊・MP3音源のQRコードシール・マイヤペンdabデータQRコードシールステージ1はほぼ未使用でステージ2は1回ずつ読んだ程度です。※海外製の為細かなスレや汚れなどあるかも知れません。気になる方は購入ご遠慮ください。#ORT#OxfordReadingTree#オックスフォードリーディングツリー#英語教材#絵本#多読#英語絵本#洋書#おうち英語#多読絵本#オックスフォード#ortstage1#ortstage2#ortステージ1#ortステージ2
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