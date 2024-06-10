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商品詳細
5月にメルカリで新品で購入しましたが、子供がORTを気に入りフルセットで購入しましたのでこちらを出品します。・ORT1-2DD含 150冊・ステージ1:84冊・ステージ2:48冊・DD:18冊・ワークブック:3冊(回答なし)・ワードレスストーリー24冊の英文・絵辞書・おまけ絵本3冊・MP3音源のQRコードシール・マイヤペンdabデータQRコードシールステージ1はほぼ未使用でステージ2は1回ずつ読んだ程度です。※海外製の為細かなスレや汚れなどあるかも知れません。気になる方は購入ご遠慮ください。#ORT#OxfordReadingTree#オックスフォードリーディングツリー#英語教材#絵本#多読#英語絵本#洋書#おうち英語#多読絵本#オックスフォード#ortstage1#ortstage2#ortステージ1#ortステージ2
http://narcologia.ru/goods/freezer295198.html
http://narcologia.ru/goods/stealth114476.html
http://narcologia.ru/goods/tenet942563.html
ORT オックスフォードリーディングツリー 150冊(DD含)
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ORT オックスフォードリーディングツリー 150冊(DD含)
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