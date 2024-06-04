CASIO カシオ 光ナビゲーションキーボード LK-60 電子ピアノ

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本体とACアダプター、譜面立てのみの出品です。写真に写っているものは、全てとなります。写真でご確認ください。神経質な方は、ご購入控えてください。ご検討のほど宜しくお願い致します。コメント無し購入OK表面は目立つダメージが見られないですが、小さな傷や汚れあります。鍵盤の状態、その他動作は問題ありません。乾電池なしで発送いたします。説明書、元箱はありません。使用品にご理解いただける方よろしくお願いします。CASIOLK-60ピアノキーボード