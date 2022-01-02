新キューティーハニー　パーフェクトガイド　二冊セット　レトロ　レア　勁文社　稀少

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商品詳細
ケイブンシャの大百科別冊新キューティーハニーパーフェクトガイド～天使の復活～平成6年5月19日発行 初版新キューティーハニーパーフェクトガイドvol.2～華麗なる戦士～平成6年11月11日発行 初版二冊ともに応募券部分も切り取っておらず完品です。vol.2の方角に少しダメージがありますが経年のわりには状態は悪くないと思います。古いものですのでご理解の上購入をお願いいたします。
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