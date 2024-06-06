アメコミ 日本語版 marvel dc 18巻 まとめ売り セット売り

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商品詳細
MARVELとDCCOMICSの18巻セットになります。少し傷などがありますが大きな傷はないかと思います。作品リストは下記になります。joker、batmanhush、spider-man、X-men以外は100均のビニールカバー付けてます。バラ売りはご遠慮ください。また、大幅なお値引き交渉はご遠慮ください。よろしくお願い致します(^ω^)【作品リスト】※画像左から・スパイダーマン・X-men・バットマンハッシュ・ジョーカー・デッドプール（モンキー・ビジネス）・デッドプール（マーク・ザ・ウィズ〜）・ForeverEvil・ガーディアンズ・チームアップ・シビル・ウォー・スーサイドスクワッド（バジリスク〜）・スーサイドスクワッド（悪虐の狂宴） ・ニューアベンジャーズ（パワーロス）・ウルヴァリン（シビル・ウォー）・ニューアベンジャーズ（シビル・ウォー）・インフィニティI・デッドプール（スーサイド・キングス）・ニューアベンジャーズ（セントリー）・ニューアベンジャーズ（ブレイクアウト）#marvel#dc#アメコミ#まとめ売り#セット売り#アベンジャーズ#スパイダーマン#アイアンマン#バットマン
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