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“超希少”ZEMAITIS CS24PF RING
商品番号 I86463883699
商品名

“超希少”ZEMAITIS CS24PF RING
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 200,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZEMAITISCS24PFRING定価···¥650,000タイプ···レスポールタイプシリーズ···LesPaul付属品純正ハードケース※多少の痛みありその他各種パーツ類※チューナーは付きませんギターを弾くことがなくなってしまい、ほぼコレクションの一本となったため出品いたしました。オフィシャルサイトではもう閲覧できないため恐らく廃盤かと思います。中古市場でも検索しても1件しかヒットしないため大変貴重な一本となります。中古市場では75万円ほどで出ております。
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