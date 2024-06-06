ペンギンアパートメント　黒の巻　白の巻　2巻　さかざきちはる　Suica　スイカ

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ご覧頂きありがとうございます（^人^）ペンギンアパートメント 黒の巻 白の巻 2巻 さかざきちはる Suica スイカさかざきちはるの『ペンギンアパートメント』の図録、黒の巻です（^人^）完売品カバーに若干のスレがございますがその他書き込み等なく比較的美品かと思います。中古品のため細かなスレやヨレ・折れなどご了承くださいませ。人の手に渡ったお品ものですので、お気になさらない方よろしくお願いいたします（^人^）※即購入大歓迎！！！※コンビニ支払いも大歓迎です※バラ売りの予定はございません※24時間以内に発送いたします※他にも希少な本を出品しています↓こちらからご覧ください（^人^）#とらの本