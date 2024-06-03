S.H.Figuarts ソー FINAL BATTLE EDITION アベ…

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バンダイ BANDAIS.H.Figuartsマーベル MARVELアベンジャーズ エンドゲームソー ファイナル バトル エディションAVENGERSENDGAMETHORFINALBATTLEEDITION●即購入OK●値引き交渉不可、お取り置き不可開封済みです。グッズ整理の為、出品します。扉付きのショーケースに飾った後、パッケージに戻し、蓋付きのボックスに入れて保管していました。状態は写真で確認をお願い致します。外の箱に細かい擦れ跡、破れ等があります。首にかけるエフェクトパーツ(写真6枚目・右上)は2箇所はめ込まれて作られています。1箇所が緩く、外れやすいです。(写真7.8枚目)フィギュア自体はとても綺麗な状態だと思います。自宅保管をご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。プロフィール必読の上、ご検討下さい。#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エンドゲーム#S_H_FiguartsソーFINALBATTLEEDITIONアベンジャーズ_エンドゲーム