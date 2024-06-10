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村越風月　急須【未使用】
商品番号 G79098643866
商品名

村越風月　急須【未使用】
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

村越風月先生ご本人に確認したところ、初期の頃の作品だそうです。未使用です。小ぶりの急須になります。写真でご確認ください。種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/perpetual122046.html
http://narcologia.ru/goods/conception544957.html
http://narcologia.ru/goods/moisture818569.html
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