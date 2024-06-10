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- 村越風月 急須【未使用】
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商品詳細
村越風月先生ご本人に確認したところ、初期の頃の作品だそうです。未使用です。小ぶりの急須になります。写真でご確認ください。種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/perpetual122046.html
http://narcologia.ru/goods/conception544957.html
http://narcologia.ru/goods/moisture818569.html
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