お値下げ！抹茶碗　寺尾陶象　飴釉　馬に玩具

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商品詳細
種類...茶道具、抹茶碗直径約11センチ、高さ約７センチ平成26年の初春にお道具店の福袋に入っていたと思います。購入以降箱から出した記憶がありません。紙箱あるので桐箱、共布は極めて美品です。長期保管品のご理解を頂きましたらご購入の検討をお願いします。複数のご購入で同梱割引はいたしますが、単品でのお値引き依頼はご遠慮下さいませ。仕事の都合で返信が遅くなることがあります。発送には使用済みの材料を利用することがあります。
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