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SEVENTEEN セブチ DVD Ode to You ソウルコン
商品番号 S38302570904
商品名

SEVENTEEN セブチ DVD Ode to You ソウルコン
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,466 円
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商品詳細

※グッズ整理の為出品致します。◉保管のみ◉DVD未再生◉トレカ、付属品有り◉スレ、傷多々有り⭕️お値下げ✖️⭕️即購入✖️コメントお願い致します。●プチプチで補強し発送致します！⚠️保管期間が長い為【角の折れ.凹み.擦れ.傷.汚れ.破れ等】があります！予め必ずご理解頂きますようお願い致します！⚠️【凹み.傷.スレ等】ご理解頂きますようお願い申し上げます。⚠️素人保管の為、神経質な方は、ご遠慮下さい！⚠️ご購入後の【クレーム等】は、一切お受け出来ませんので、予めご了承下さい！⚠️全てにおきまして、ご理解頂ける方のみ、ご購入の程お願い致します！#SEVENTEEN#セブチ#SVT#エスクプス#スンチョル#ジョンハン#ハニ#ジョシュア#ジュン#ウォヌ#ホシ#ウジ#THE8#ミンハオ#ミンギュ#DK#ドギョム#スングァン#バーノン#ディノ#セブチDVD#SEVENTEENDVD
http://narcologia.ru/goods/reinforcement956899.html
http://narcologia.ru/goods/ordering419779.html
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