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商品詳細
昭和レトロ1980年にアーケードゲームで登場し国内外で人気となったパックマンですが、家庭用ゲーム機がまだ一般的ではなかった当時、学る研の「パックモンスター」、バンダイの「パックリモンスター」など、パックマンっぽいLSIゲームも登場(\u003e\u003e;)その中、国内で唯一版権許諾を得て発売されたのが、こちらのトミー版☆パックマンを彷彿とさせる
http://narcologia.ru/goods/troupe608811.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce448355.html
http://narcologia.ru/goods/providence350294.html
カプキャラ パックマンeco｜ガシャポンオフィシャルサイト
パックマン誕生から４０年、ゲーム史を塗り替えた黄色いアイコン - CNN ...
パックマンケーブルマスコット
S.H.Figuarts パックマン | 魂ウェブ
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パックマン | My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）
80年代の人気者。パックマンの世界に遊びに行こう！ | 株式会社 ...
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パックマン アクリルチャーム｜ガシャポンオフィシャルサイト
アーケードアーカイブス パックマン ダウンロード版 | My Nintendo ...
パックマン ウェブ PAC-MAN WEB
SoftB パックマン | 作品名,パックマン | BellFine Web Shop
第1回 パックマン―追いかけられる気持ち良さ | gihyo.jp
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