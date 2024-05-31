FERNANDES TEJ Limited edition

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商品詳細
FERNANDESのエレキギターになります。色はクリーム色で全体的に傷、打痕があります。音出し確認済みでガリ音などは出ていませんでした。
http://narcologia.ru/goods/smear153404.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming335892.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation453824.html
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