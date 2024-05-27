馬場良馬 写真集、ブロマイド97枚 直筆サイン入り

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◆内容馬場良馬写真集・良馬がゆく・RYOMAJUNJIPARAPARAPHOTOBOOK 良馬と馬男のパラパラフォトブック馬場良馬さん、清水順二さんの写真集ブロマイド97枚セットうち7枚直筆サイン入り慎重に数えたつもりですが、多少の枚数違いご容赦下さい若干重複があるかもしれません◆状態ブロマイドは購入後、アルバムに保管しておりました。「良馬がゆく」は端や裏表紙に痛みが見られます。その他に目立った傷や汚れなどは確認できませんが、素人判断です。購入より年月も経っており、一度人の手に渡っているものですので、神経質な方はご遠慮ください◆梱包水濡れ対策のみ補強のご希望ありましたら、ご購入前にご相談下さい公式写真ブロマイド生写真管理用番号×2