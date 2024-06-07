Castlevania: Dawn of Sorrow【美品・DS北米版】

Castlevania:DawnofSorrow（悪魔城ドラキュラ蒼月の十字架）【中古美品・DS北米版】■商品説明『悪魔城ドラキュラ蒼月の十字架』（英題:Castlevania:DawnofSorrow）は、コナミから2005年8月25日に発売されたニンテンドーDS用ソフトのアクションRPG。初リリース日：2005年8月25日シリーズ：悪魔城ドラキュラモード：シングルプレイヤーコンピュータゲーム、マルチプレイヤーコンピュータゲームプラットフォーム：ニンテンドーDS開発元：コナミコンピュータエンタテインメントジャパン、コナミホールディングスジャンル：アクションゲーム、アクションアドベンチャーゲーム、アクションロールプレイングゲーム■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますのでご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには下記のリンクからご覧ください。#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo