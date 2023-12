新品 THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016 初回

THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016 (初回生産限定盤)2PM CD新品未開封 国内正規品。※画像2枚目にありますように値札が貼られた状態での日焼けが少しあります。すり替え防止の為返品はお断りします。2PM、初の日本ベストアルバムついに発売決定! !2020年3月13日[(金)に2PM初の日本ベストアルバム『THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016』が発売決定! 2PMが日本デビューした2011年から活動休止した2016年の間に発表された作品の中から、選び抜かれた人気楽曲を全38曲収録! さらにジャケットビジュアルにはこの作品のために撮りおろした未公開写真を使用! 初回生産限定盤は日本語曲のMusic Video全16曲収録。そして未公開映像3本と未商品化映像1本の超豪華映像作品4本収録のDVD2枚付き。さらに、豪華ビックサイズボックス仕様となっており、撮り下ろしフォト歌詞ブック封入。2PMのすべてがつまった超豪華作品に仕上がっている。【初回生産限定盤】■2CD+2DVD■豪華ビックサイズBOX仕様■撮り下ろしフォト歌詞ブック封入#2PMジュノ #2PM ジュノ #ジュノ #From2PM



