美品PS4 本体CUH-2100Aプレイステーション4このまま遊べるセット

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商品詳細
PS4本体CUH-2100A電源ケーブルコントローラーHDMIケーブルUSBケーブル型番CUH-2100A動作確認済 不具合無 中古品ですので使用に伴う多少の小傷や擦れ等はございます。ご理解いただける方よろしくお願いします。美品PS4本体CUH-2100Aプレイステーション4SONYこのまま遊べるセット
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