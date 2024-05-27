♦️5⚛️BIGBANG×KRUNK LAST DANCE ver. スノードーム

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⚠️‼️⚠️【プロフ・記載事項必読‬‪︎】⚠️‼️⚠️❌⚠️即購入禁止⚠️❌⚠️現状確認しますので即購入辞めて下さい⚠️⚛️BIGBANG×KRUNKLASTDANCEver.スノードーム【❌プロフ未読❌即購入❌】【BIGBANGJAPANDOMETOUR2017-LASTDANCE-】【新品未使用】メンバー5人のKRUNKがツアーTシャツを着てドームの上に立っているメモリアルなスノードームです！雪のようなホログラムと共にBIGサイズの球体に舞う「B」の文字もメンバーカラー5色♪華やかさに注目です！【サイズ】縦160mm×横120mm×奥行き120mm【素材】ポリレジン、ガラス、蒸留水【原産国】中国⚠️外箱の状態はあまりよく有りません。☮️♦️BIGBANGグッズ♦️☮️☟✦☟✧☟✦BIGBANGグッズ一覧✦☟✧☟✦☟#あ。小林製薬BIGBANG#B★B★G☆D☆☝︎✦☝︎✧☝︎✦【新しい順】で検索✦☝︎✧☝︎✦☝︎BIGBANGビッグバンG-DRAGONGDT.O.PSOLD-LITEV.IジヨントップタプヨンベべべテソンスンリツアーファンミペンミCDDVDBlu-rayスローガンタペストリーバッグポーチペンライトポストカード写真トレカタオルTシャツパーカーグッズクランク一番くじMADEソロコンiPhoneケースキーホルダーカードケースパスケースぬいぐるみKRUNK×BIGBANG7500