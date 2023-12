AXELAY【スーパーファミコンソフト】

「AXELAY」定価:¥8800#ゲーム#シューティング#スーパーファミコン※値引き交渉不可。即購入OK。質問以外のコメントご遠慮ください。すり替え防止のため、返品には応じられません。※スーパーファミコンソフトのアクスレイです。ソフトはヤケが見られますが、箱や備品はきれいです。本体が無いので動作未確認です。バッテリーバックアップの電池も切れてるかもしれません。箱はキレイだとは思いますが、角が削れてたりしますので、写真で状態をよくご確認の上でご検討よろしくお願いします。クロネコヤマトのらくらくメルカリ便で宅急便コンパクト専用箱】で発送します。水濡れ防止の袋に包んでから緩衝材を入れてしっかりと梱包させていただきます。到着希望日時のある場合は、購入時にコメントでお知らせください。特になければ、希望無しで発送します。宅急便コンパクト専用箱 70円送料 450円こちらは購入金額に含まれています。●注意事項:当方猫を飼っております。発送の際は注意しますが毛が入る可能性はありますので、ご理解いただける方のみご購入ください。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前に必ずご質問ください。あくまで人の手に渡った中古品であり、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は購入をお控えください。



