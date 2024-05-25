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ダ・ヴィンチ　ミステリアスな生涯　DVD全3巻
商品番号 W45348255248
商品名

ダ・ヴィンチ　ミステリアスな生涯　DVD全3巻
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

ゴールデングローブ賞TVスペシャル部門最優秀賞受賞作品。2001年にデジタルリマスターされた高画質版です。定価11970円。#洋画#芸術#ルネッサンス#ドキュメンタリー#歴史ドラマ
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