プレステ5 PS5 本体CFI-1000A01

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PS5本体 CFI-1000A01ディスクドライブモデル2021/3月購入DualSenseワイヤレスコントローラーは故障したため別に購入しました。先月まで使用していましたので問題なく使用できます。個人での出品ですので保証はできませんのでご了承ください。写真に写っている物が全てになります。本体に傷汚れもあり、箱も汚れがありますので写真で確認をお願い致します。USBタイプCケーブルが故障していますので、付属していません。各自でのご購入願います本体、コントローラー、その他付属品全てアルコール消毒、ブラシ・エアダスターで清掃してます。本体の内部清掃は素人の為、実施しておりません。個人出品の家族に愛煙家と愛猫がいるので気になる方は購入をしないでください。よろしくお願い致します。