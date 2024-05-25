【PS5本体】鬼滅の刃ヒノカミ血風譚！まとめ売り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！￼【PS5本体】鬼滅の刃ヒノカミ血風譚！まとめ売りになります。状態:商品は【開封済み】品になります。箱にスレ、キズ、凹み等のダメージがありますソフトは1ヶ月ほど使用しました。動作には問題ありません(動作確認済み)特典のクリアファイルは開封していません保管:机の上で保管していました！
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