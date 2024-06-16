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（この本は、古書です） ★古書とは、「EAN・ISBN番号等のない本で、 大方は、ヒヤケのある、そして 多少のヨゴレ・ヨレ等のある本です」と,私は考えて出品しています。 ★内容本 ・「現代文化人論〈第2巻〉」 中村勝範・著 昭和54年11月10日 発行です。 ★状態 ・帯はありません。 ・カバーの状態が良くありません。 ・カバーにスレキズ多数・ヒヤケ ・キズがあります。 ・遊び紙にシミがあります。 ・紙質によるヒヤケが あります、が 見落としがなければ、本文に書込み ・線引きはありません。 ・大切にポリエチレン袋・および クッションシートにて、包装させて 頂きまして、お送りさせていただきます。 土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。 (郵便局対応の為です) ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝(Q－am)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。 #aichan68 よろしく、お願いいたします。