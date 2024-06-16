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現代文化人論〈第2巻〉
商品番号 K33689133556
商品名

現代文化人論〈第2巻〉
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,543 円
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商品詳細

（この本は、古書です）　　★古書とは、「EAN・ISBN番号等のない本で、　　　大方は、ヒヤケのある、そして　　　多少のヨゴレ・ヨレ等のある本です」と,私は考えて出品しています。　　★内容本　　　　・「現代文化人論〈第2巻〉」　　　　　　　　中村勝範・著　　　　　　　　昭和54年11月10日　　　　　発行です。　　★状態　　　　・帯はありません。　　　　・カバーの状態が良くありません。　　　　・カバーにスレキズ多数・ヒヤケ　　　　　　・キズがあります。　　　　・遊び紙にシミがあります。　　　　・紙質によるヒヤケが　　　あります、が　　　　　見落としがなければ、本文に書込み　　　　　・線引きはありません。　　　　　・大切にポリエチレン袋・および　　　　　　クッションシートにて、包装させて　　　　　　　頂きまして、お送りさせていただきます。　　　土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。　　　(郵便局対応の為です)　ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝(Q－am)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。　　　　#aichan68　よろしく、お願いいたします。
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