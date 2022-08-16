TWICE サナ ダヒョン トレカ A'PIEU

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商品詳細
TWICEサナアピュートレカ3枚セットです。購入時の袋から1度も取り出していません。海外製品ですので気になる方は御遠慮ください。3枚まとめて硬質ケースもしくはダンボール補強をし、水濡れ防止をして発送させて頂きます。即購入◎TWICEサナSANAトレカトレーディングカードアピューA'PIEU特典
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