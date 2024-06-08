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動作確認済！美品！Xbox Series S コントローラー　その他色々
商品番号 X91030046256
商品名

動作確認済！美品！Xbox Series S コントローラー　その他色々
ブランド名 マイクロソフト
特別価格 税込 12,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎XboxSeriesS本体⚫︎HDIMケーブル⚫︎電源ケーブル⚫︎ワイヤレスコントローラー（ホワイト）⚫︎ワイヤレスコントローラー（ベロシティグリーン）⚫︎コントローラー充電ケーブル⚫︎Xbox充電式バッテリー+USB-C×１↑のセットになります。グリーン色のコントローラーは一回だけ使用。本体の外箱はありません。初期化して丁寧に梱包して発送します。届いてすぐ遊べる！インターネット接続必須です。実際の写真は後で追加します
http://narcologia.ru/goods/unusable548974.html
http://narcologia.ru/goods/septet566619.html
http://narcologia.ru/goods/message661127.html

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