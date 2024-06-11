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Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり
商品番号 R39817383480
商品名

Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゼンマイ式メトロノーム(拍子ベル付き)です。ドイツのメトロノームメーカー、ウィットナー社製。サイズは高さ22cm、底部分は約11.8×11.8cm、色はチェリー、艶消し仕上げです。箱付きですが、箱は傷やシミ、スレなど経年劣化があります。子どものピアノ練習用に購入し、数年使用し、その後クローゼットで保管していたものを出品します。音も良かったですが、ピアノがある部屋のインテリアとしても素敵でした。目立つような大きな傷やシミがなく、蓋の金色のロゴもツヤがあり、キレイな状態ですが、新品に比べたらゼンマイの部分などは経年劣化を感じると思い、「やや傷や汚れあり」としました。中古品ということをご理解いただける方はご購入ください。ベルを含めて動作することを確認しています。らくらくメルカリ便（宅急便）扱いで発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/browse329191.html
http://narcologia.ru/goods/marshal511580.html
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