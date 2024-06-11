- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- その他
- >
- Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ゼンマイ式メトロノーム(拍子ベル付き)です。ドイツのメトロノームメーカー、ウィットナー社製。サイズは高さ22cm、底部分は約11.8×11.8cm、色はチェリー、艶消し仕上げです。箱付きですが、箱は傷やシミ、スレなど経年劣化があります。子どものピアノ練習用に購入し、数年使用し、その後クローゼットで保管していたものを出品します。音も良かったですが、ピアノがある部屋のインテリアとしても素敵でした。目立つような大きな傷やシミがなく、蓋の金色のロゴもツヤがあり、キレイな状態ですが、新品に比べたらゼンマイの部分などは経年劣化を感じると思い、「やや傷や汚れあり」としました。中古品ということをご理解いただける方はご購入ください。ベルを含めて動作することを確認しています。らくらくメルカリ便（宅急便）扱いで発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/browse329191.html
http://narcologia.ru/goods/marshal511580.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation738921.html
Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり-
Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり-
ウィットナー Wittner メトロノーム【813M】ウォルナットカラーつや消し-
ウィットナー Wittner 木製メトロノーム 【803M】 ウォルナットカラー つや消し仕上げ 拍子ベル無し - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE
ウィットナー メトロノーム システム メルツェル ｜ 野中貿易
Amazon | ウィットナー 木製メトロノーム 最高級ウォルナット つや消し ...
ウィットナー Wittner メトロノーム【813M】ウォルナットカラーつや消し-
美品【ポーター】PORTER スモーキー ウエストバッグ ボディバッグ 黒-
ウィットナー 木製メトロノーム 最高級ウォルナット つや消し仕上げ 814M
ヨドバシ.com - ウィットナー Wittner 814M [メトロノーム System ...
ウィットナー メトロノーム システム メルツェル ｜ 野中貿易
お値下げ】ウィットナー メトロノーム マホガニー艶消 Wittner 811M ...
メトロノーム ドイツ製 ウィットナー 木製-
http://narcologia.ru/goods/browse329191.html
http://narcologia.ru/goods/marshal511580.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation738921.html
Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり-
Wittner メトロノーム チェリー調 ベル付き つや消し 811MK 箱あり-
ウィットナー Wittner メトロノーム【813M】ウォルナットカラーつや消し-
ウィットナー Wittner 木製メトロノーム 【803M】 ウォルナットカラー つや消し仕上げ 拍子ベル無し - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE
ウィットナー メトロノーム システム メルツェル ｜ 野中貿易
Amazon | ウィットナー 木製メトロノーム 最高級ウォルナット つや消し ...
ウィットナー Wittner メトロノーム【813M】ウォルナットカラーつや消し-
美品【ポーター】PORTER スモーキー ウエストバッグ ボディバッグ 黒-
ウィットナー 木製メトロノーム 最高級ウォルナット つや消し仕上げ 814M
ヨドバシ.com - ウィットナー Wittner 814M [メトロノーム System ...
ウィットナー メトロノーム システム メルツェル ｜ 野中貿易
お値下げ】ウィットナー メトロノーム マホガニー艶消 Wittner 811M ...
メトロノーム ドイツ製 ウィットナー 木製-