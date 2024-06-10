絶版‼️ LIN ZHIPENG 写真集

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FlowersandFruitsリン・チーペン（林志鵬）新品未開封ビニールでパッケージされた状態です。リン・チーペン（林志鹏）a.k.a.No.223は、保守的な中国文化において、若者たちの精神や活動を写真を通して精力的に発表してきました。彼は、セクシュアリティの間で揺れ動きながら、喜び、切なさ、また遊び心あるイメージで、愛と人生を楽しむ若い世代を写し続けています。本作「FlowersandFruits」は、彼が被写体のモチーフとして数多く撮影してきた花と果物が写り込んだ写真を集めたシリーズになります。いつかは枯れたり腐ったりしてしまうとても儚い存在でありながら、生命力や美しさをもった花や果実はいつの時代も多くの人を魅了してきました。“No.223”は、彼がウェブ上でも使っていた通称。ウォン・カーウァイ監督作品の映画『恋する惑星』（原題：重慶森林、ChungkingExpress）の登場人物”警官223号”から採用した。ウォン・カーウァイ映画のような詩的で夢のような雰囲気の感覚、写っている人やモチーフの孤独やミステリアスさを持っている。sofiacoppolax-girlソフィアコッポラKIDS/キッズジャスティン・ピアースクロエ・セヴィニーハーモニー・コリンFACT.KAWSARKITIPライアン・マッギンレーRyanMcGinleyアリ・マルコポロスSUPREMEシュプリーム ラリー・クラークP.A.Mfuckingawesomejasondillsandykiminnenレイモンド・ペティボンRaymondPettibonmarkborthwickarimarcopoulosrichardprincelarryclarkneckfaceblankmaghamburgereyesnievesparadis3dashsnowweirdodavefuckingawesomebraindeadEdDavissomewareideastussyNoahnycparadiseSEANPABLOPetraCollinsBabyBabyBabyCorinneDayNanGoldinx-girl