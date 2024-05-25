ホシ　spider seventeen

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商品詳細
spiderの５０番です。硬質ケースに入れて防水対策をして発送させていただきます。長い間自宅保管のため神経質な方はご購入をご遠慮くださいm(__)m即購入◎セブチスパイダーhoshiトレカトレーディングカード
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