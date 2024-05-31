Switch : 三浦春馬写真集【初版】



三浦春馬写真集 Switch



三浦春馬写真集 Switch』 — マガジンハウス 編 — マガジンハウスの本



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画像・写真 | 三浦春馬、写真集“上半身裸姿”「スタッフの熱意に負けた ...

三浦春馬さんの写真集初版です。保存用に暗所で保管しておりました。状態:表面に写真には写りにくいくらいの細かなキズやスレがあります。角や上部に小さな折れ跡があります。中身の2ページのみ角に小さな折れがあります。(写真参照)帯付きです。自宅保管の品だとご理解の上、ご購入をお願いいたします。商品の状態ほか、何かありましたらご遠慮なくお問い合わせください。【発送】防水対策をして梱包、発送いたします。「Switch:三浦春馬写真集」瀬尾浩司#瀬尾浩司#瀬尾_浩司#本#生活／諸芸・娯楽