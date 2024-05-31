Nintendo Switch 本体セット 新モデル

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期間限定お値下げしました！30000円→23500円NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo他フリマアプリで新品未使用品を41000円で購入し、数回遊びましたが、あまり遊ばなくなったので出品致します。付属品はHDMIケーブルが欠品ですが、その他の付属品は揃っています。充電してから長く遊べるタイプの新モデルの物です。初期化後、フル充電して発送いたします。任天堂Switchの箱のまま発送しますので、それでも良い方、どなたかお譲り致します。他フリマアプリでも出品致しますので、必ず購入前にプロフィール必読の上、必ずコメントを書いてから、ご購入よろしくお願いしますm(__)m