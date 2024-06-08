セルマー アルトサックス用マウスピース SOLOIST C☆☆ リフェイス

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商品詳細
セルマーアルトサックス用マウスピースSOLOISTC☆☆リフェイス箱はありません。オープニング2.00オープニングを広げてあります。吹きやすいようにリフェイスされています。写真にてご確認のほどよろしくお願いいたします。ノークレーム・ノーリターンにてお願いいたします。※発送は、10／21ー10／23になりますこと、ご理解頂ける方のご購入お願いいたします。#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースアクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックス#アルトサックスマウスピース
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