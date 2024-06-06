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3ds ブラック
商品番号 E94601793223
商品名

3ds ブラック
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 2,546 円
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商品詳細

3DSblack動作確認問題なしタッチペンなし充電器あり画面保護シールあり。写真の希望は保護シールが若干浮いているものになります。多少使用感はありますが、使用する分に気にならない程度だと思われます(^^)カセット　2つ付きスーパーマリオブラザーズ　2ポケットモンスター　ムーン丁寧梱包行い発送させて頂きます。
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