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黒子のバスケ　LAST GAME イベント限定ポスター
商品番号 Y72339071465
商品名

黒子のバスケ　LAST GAME イベント限定ポスター
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 6,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒子のバスケ　LASTGAMEイベント限定ポスター黒バス　劇場版　ナッシュ　シルバー17/9/19新宿のスタップtalk上映イベントで、じゃんけんでゲットした一点限定のポスターです。包装されてなかったため、そのまま保管していました。目立つ汚れはありませんが、気になる方はご注意下さい。
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