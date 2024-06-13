黒子のバスケ　LAST GAME イベント限定ポスター

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商品詳細
黒子のバスケ LASTGAMEイベント限定ポスター黒バス 劇場版 ナッシュ シルバー17/9/19新宿のスタップtalk上映イベントで、じゃんけんでゲットした一点限定のポスターです。包装されてなかったため、そのまま保管していました。目立つ汚れはありませんが、気になる方はご注意下さい。
http://narcologia.ru/goods/diamond946858.html
http://narcologia.ru/goods/providence119494.html
http://narcologia.ru/goods/protein208034.html
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